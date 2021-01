„Seit Montagmorgen versuche ich eine telefonische Verbindung für die Terminvergabe zu bekommen“, berichtet Bernhard Reicks aus Lüdinghausen. „Selbst bei etwa 300 Versuchen erfolglos.“ Als online endlich freie Termine angezeigt wurden und er einen anklickte, hieß es „wurde bereits gebucht“. „Ich bin wieder nicht weiter gekommen“, sagt der 80-jährige Senior.

Werner Feldkamp aus Coesfeld versucht seit Montag für seinen Vater und seine Mutter Termine fürs Impfzentrum Dülmen zu kriegen. Nach drei Tagen sei er erstmals nach unzähligen Anwählen der Hotline durchgekommen – um zu erfahren, dass es technische Probleme gebe und er es am nächsten Tag noch einmal versuchen soll. Am Mittwoch schaffte es Werner Feldkamp, um 9.35 Uhr in die Hotline zu kommen, wie er protokolliert. Das Ergebnis: „Keine freien Impftermine in Dülmen. In einigen Stunden wieder anrufen.“ Als er am Donnerstag schließlich um kurz vor 18 Uhr nach unzähligen weiteren Versuchen die Hotline erreicht, sei endlich ein Zugriff auf die Termine fürs Impfzentrum möglich. „Aber da waren die Termine bis Ende März bereits vergeben“, berichtet der Coesfelder. Und: „Für April kann noch nicht gebucht werden.“

Gerd Kamphues aus Senden versuchte ebenfalls unzählige Male, für seinen Schwiegervater über die Website der Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin zu ergattern. „Die Pin-Vergabe funktionierte, aber nicht die Terminvergabe.“ Die Internetseite habe einen Fehler, sagt der 58-Jährige, der im IT-Bereich tätig. Keine gute Lösung für die Zielgruppe, meint er. Internettechnik sei für viele ältere Leute sowieso schon schwierig, sagt er, „wenn es dann auch noch mit PIN und TAN weitergeht, ist das noch undurchschaubarer“.

Als eine „Fehlentscheidung“ bezeichnet Leser Bernhard Reicks aus Lüdinghausen die Organisation. „Das hätte ich mit meinen 80 Jahren besser organisiert.“ Seine Erfahrungen schilderte er nun in Schreiben an die Kassenärztliche Vereinigung und adressierte einen saftigen Brief an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. „Warum werden die betroffenen älteren Menschen nicht über diesen Schlamassel informiert? Wie können wir uns weiter verhalten?“ fragt er. Sein Vorschlag: Besser eine dezentrale Organisation, etwa über den Kreis Coesfeld. „Das könnte man immer noch machen“, sagt er.

Eine Leserin fragt, wie es nun weitergehe. „Wir haben einen Ersttermin gebucht, aber immer noch nicht per Mail bestätigt bekommen“, sagt sie. „Haben wir denn jetzt überhaupt einen Termin? Und wenn nicht, woher wissen wir das und was können wir tun?“ Eine entsprechende Nachfrage unserer Zeitung blieb bislang von der KVWL unbeantwortet.

Die KVWL weist aber darauf hin, dass alle, die einen Ersttermin erhalten haben, aber keinen Zweittermin, diesen beim Impftermin im Impfzentrum bekämen. „Gelegentlich landen die Termin-Bestätigungsmails auch im Spam-Ordner“, so die KVWL

Von der Pressestelle des Kreises heißt es zu dem Thema: „Es ist bedauerlich, dass es für die Impfwilligen zu Wartezeiten kommt. Wir gehen aber davon aus, dass die KVWL in den kommenden Wochen für alle über 80-Jährigen, die sich impfen lassen wollen, auch einen Impftermin zur Verfügung stellen kann.“

