Kreis Coesfeld. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) entschuldigt sich bei den Bürgern für die Probleme, die bei der Terminvergabe für Senioren ab 80 fürs Impfzentrum entstanden sind. „Die vergangenen Tage waren für die Bürger, aber auch für uns und alle Beteiligten, eine echte Zerreißprobe“, so Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL. Einige der technischen Probleme seien mittlerweile wieder behoben. So der fehlende zweite Impftermin: Wer einen Ersttermin gebucht, aber keinen Zweittermin erhalten hat, soll den Ersttermin in jedem Fall wahrnehmen. Die betroffenen Bürger erhalten in diesem Fall während des Ersttermins im Impfzentrum den zweiten Impftermin. Sie müssen im Vorfeld nicht selbst aktiv werden. Darüber hinaus werden in der Buchungssoftware künftig ausschließlich verfügbare Termine angezeigt - hier ist es in den vergangenen Tagen zu Verwirrung gekommen, weil Termine angezeigt wurden, obwohl sie bereits vergeben waren. Die KVWL hat zudem eine Übersicht mit Antworten zu häufig gestellten Fragen zusammengestellt, die regelmäßig aktualisiert und ab sofort unter www.corona-kvwl.de/impftermin aufgerufen werden kann. Bürger, die unsicher sind, ob ihre Terminbuchung erfolgreich war, finden dort auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um ihre Buchung zu überprüfen.

Von Allgemeine Zeitung