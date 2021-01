Wie berichtet, ist in diesem Jahr alles anders. Aufgrund der Corona-Pandemie kann keine herkömmliche Sportler-Ehrung in der Fabrik Coesfeld mit Gästen durchgeführt werden. Dennoch sollen die zum Teil herausragenden Leistungen der Athletinnen und Athleten eine Würdigung erhalten.

Anfang der kommenden Woche, nachdem alle Kandidatenvorschläge beim Kreissportbund eingegangen sind, wird eine Fach-Jury, bestehend aus den Sportredakteuren der Tageszeitungen im Kreis Coesfeld sowie Experten des Kreissportbundes und der kommunalen Gremien, abstimmen und bis zu fünf gleichberechtigte Gewinner wählen.

Die fünf Kandidaten mit den meisten Punkten in den jeweiligen Kategorien werden in einer digitalen Preisverleihung am 23. Februar geehrt. Vereins- und Mannschaftskameraden, Fans und alle Interessierten können die Veranstaltung auch sehen, denn die Preisverleihung wird live via Youtube übertragen. Der Link wird hier rechtzeitig veröffentlicht.

Wer noch einen persönlichen Vorschlag für die Wahl zum Sportler, zur Sportlerin oder zur Mannschaft des Jahres 2020 machen möchte, schreibt eine Mail an smp@ksb-coesfeld.de. Weitere Informationen zum Sportmedienpreis im Kreis Coesfeld gibt es auch auf der eigens eingerichteten Homepage. | www.sportmedienpreis-coesfeld.de