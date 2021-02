46 180 Euro für Corona-Schäden

Kreis Coesfeld (vth). Die Corona-Pandemie macht auch dem Flughafen Münster-Osnabrück zu schaffen, an dem der Kreis Coesfeld zu einem kleinen Teil beteiligt ist. Der Kreis Coesfeld will die Flughafen-GmbH mit 46 180 Euro für 2021 für die coronabedingten Schäden unterstützen. Dafür sprach sich der Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung bei fünf Gegenstimmen aus. Aus Sicht der Grünen, die dagegen stimmten, soll es mit dem Flughafen kein „Weiter so“ geben. „Es gibt in Münster und im Kreis Steinfurt Initiativen, sie sich mit der Zukunft beschäftigen“, erläuterte Wolfgang Dropmann von den Grünen. „Die Ergebnisse möchten wir zunächst abwarten.“

Von Viola ter Horst