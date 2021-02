Kreis Coesfeld ohne Schülersprecher

Kreis Coesfeld (vth). Im Kreis Coesfeld gibt es derzeit keinen Bezirksschülersprecher mehr. Der bisherige Schülersprecher Denis Schmidt aus Gescher, der in Coesfeld das Heriburg-Gymnasium besucht, teilt mit, dass er seine Ämtern in der Bezirksschülervertertung nicht mehr ausführt. Vorgesehen ist schon länger eine Bezirksdelegiertenkonferenz mit Vorstandswahlen für die Schülervertretung im Kreis Coesfeld, die am 15. Februar wegen der Coronasituation digital stattfinden soll. Wer für den Vorstand antritt und ob es Kandidaten für einen Bezirksschülersprecher für den Kreis Coesfeld gibt, ist bislang offenbar noch nicht klar.

Von Viola ter Horst