Es dürfte eines der schicksten Impfzentren in NRW sein: Im Eventbereich des Sportwagenherstellers Wiesmann (An der Lehmkuhle 87). Noch dazu in hervorstechender Architektur: Das Gebäude sieht aus wie eine Echse, deswegen trägt es auch den Namen „Gecko“.

Falls am Montag (8.2.) wegen des angekündigten starken Schneefalls Personen ihren Impftermin wetterbedingt nicht wahrnehmen können: Es ist möglich, dass sie in diesem Fall am Dienstag (9.2.) ab 14 Uhr kommen. Eine Terminabsprache ist dafür nicht notwendig. Das teilte der Kreis Freitag am Abend mit.

Verläuft alles planmäßig, könnten sich in drei Wochen die Termine auf 264 Termine verdoppeln, heißt es von der Pressestelle des Kreises auf Nachfrage. Die Termine sind zum Start alle vergeben.

Für den reibungslosen Verlauf der Impfungen sorgen über 100 freiwillig tätige Apotheker und PTA aus der Region. „Sie sind gleichsam in der Herzkammer des Impfzentrums tätig und bereiten passgenau den Impfstoff auf“, sagt Apotheker Dr. Stephan Barrmeyer, Pharmazeutischer Leiter des Impfzentrums.

Gekühlt wird der Impfstoff geliefert, bei Raumtemperatur muss er dann unter keimarmen Bedingungen im Hintergrund und ohne Patientenkontakt mit einer genauen Dosis Kochsalzlösung gemischt werden. „Mehrfach umgedreht, aber nicht geschüttelt“ lautet frei nach James Bond die Devise. Denn jeder noch so kleine Fehler würde die Wirksamkeit gefährden. Daher gibt es eine exakte Verfahrensanweisung, an die sich die Apotheker und PTA auch im Impfzentrum des Kreises Coesfeld halten müssen. Denn: „Wird der Impfstoff in diesem Zustand auch nur einmal kräftig geschüttelt, muss er verworfen werden“, erläutert Barrmeyer. „Wir überlassen hier im Impfzentrum nichts dem Zufall.“

Allein für das Impfzentrum in Dülmen haben sich bei der Apothekerkammer Westfalen-Lippe über 100 Freiwillige gemeldet.

Die Abläufe und die Aufteilung der Arbeitsschritte wurden mit dem medizinischen Personal, den DRK-Einsatzkräften und sonstigen Mitwirkenden vielfach durchgespielt. Bereits seit Mitte Dezember ist das Impfzentrum startklar.

0 Anfahrt: Dülmen, Automanufaktur Wiesmann, An der Lehmkuhle 87; mit dem Auto z.B. über die A43, Ausfahrt Dülmen-Nord nehmen und dann die B474. Aus Richtung Lüdinghausen: über Seppenrade, dann die B474. Das Gebäude ist von weitem zu sehen, es gibt Ausschilderungen. Mit dem Zug: nach Dülmen Hauptbahnhof, von dort kostenloser Shuttle (im Ticketpreis enthalten) mit dem Taxibus, der spätestens 30 Minuten vorher bestellt werden muss, Tel. 0251/ 144 80 444. Zahlreiche Initiativen bieten aus den Städten und Gemeinden Bringdienste. 0 Darf man ohne Impftermin zum Impfen kommen?

Nur mit einem Termin können sich Senioren impfen lassen.

0 Keinen Zweittermin erhalten? Einige Impfwillige hatten bei der Terminvergabe über die Webseite keinen Folgetermin für die Zweitimpfung erhalten. Diesen bekommen sie bei der Erstimpfung im Impfzentrum.

0 Nicht vergessen:

Terminbestätigung, Impfpass (falls vorhanden), Gesundheitskarte, ggf. medizinische Unterlagen.

0 Öffnungszeiten: In der ersten Woche 14 bis 20 Uhr; anschließend sind auch vormittags Impftermine.

0 Begleitpersonen: Dürfen mitgebracht werden. Der Wartebereich ist coronagemäß eingerichtet und bietet neben der Impfperson einen Platz für eine Begleitperson.