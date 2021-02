Weg frei zum Impfzentrum

Kreis Coesfeld. 112 über 80-Jährige ließen sich von dem plötzlichen Wintereinbruch nicht abhalten. Sie krempelten am ersten Impftag im Impfzentrum des Kreises Coesfeld in Dülmen die Ärmel hoch und ließen sich impfen. Mit 85 Prozent Beteiligung ist das für den Leiter des Impfzentrums, Kai Wermelt, eine sehr gute Bilanz. Zum gelungene Auftakt hat auch der Technische Hilfsdienst beigetragen. Die blauen Einsatzfahrzeuge räumten die Zufahrt und den Parkraum am Impfzentrum, so dass die Besucher sicher zu ihrem Impftermin gelangen konnten.

Von Allgemeine Zeitung