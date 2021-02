Digital und kontaktlos 230 400 Euro Spenden gesammelt

Insgesamt gut 230 400 Euro Spenden melden die Pfarreien im Kreisdekanat Coesfeld bei der diesjährigen Sternsingeraktion zurück. Das sind rund 42 Prozent weniger als im vergangenen Jahr, teilt die Bischöfliche Pressestelle mit. „Die Menschen haben aber nicht weniger gespendet. Im Gegenteil, in einigen Pfarreien liegt das Spendenaufkommen sogar höher als im Jahr zuvor. Aber viele Menschen haben ihre Spende direkt an das Kindermissionswerk in Aachen überwiesen“, erklärt Kreisdechant Johannes Arntz den vermeintlichen Spendeneinbruch. Diese Spenden ließen sich den Pfarreien nicht zuordnen.

Arntz dankt den vielen Aktiven für ihr Engagement, die sich trotz der besonderen Zeit und den Umständen für Kinder in Not eingesetzt hätten. „Sie helfen Kindern, denen es nicht so gut. Die weltweit größte Aktion von Kindern für Kinder! Ich danke allen Kindern sowie den Helferinnen und Helfern, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, um den Segen zu verteilen.“

Mit dem Gesamterlös der Aktion fördert das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in Aachen in diesem Jahr unter anderem Kinder von Arbeitsmigranten in der Ukraine. Aber auch viele Partnerprojekte der Pfarreien in Ländern wie beispielsweise Tansania, Brasilien, Indien, Nigeria, Ghana, Mexiko und Südafrika erhalten durch die Sternsinger eine finanzielle Unterstützung.