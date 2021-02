Neue Perspektiven für Jugendliche

Kreis Coesfeld. Perspektiv- und antriebslos? Dann nimm am Kurs teil! Das ist Kevins Empfehlung für jeden, der seine derzeitige Situation mit diesen Worten beschreiben würde. Er erinnert sich an seine Zeit vor dem Kurs. Damals hat Kevin in einer Obdachlosenunterkunft gewohnt, in den Tag hineingelebt und keine Ziele vor Augen gehabt. Vom Mitarbeiter der Jugendhilfe im Strafverfahren wurde er auf den 12-Wochen-Kurs aufmerksam gemacht. Das niederschwellige Angebot erleichtert den jungen Menschen den (Wieder-) Einstieg in geregelte Strukturen. „Durch Praktika und vor allem durch die intensive Einzelbetreuung wurde mir wieder auf die Beine geholfen. Ich konnte mich auf weitere Betreuung einlassen, sodass ich jetzt wieder eine Tagesstruktur und Ziele vor Augen habe. Seit dem Sommer mache ich sogar eine Einstiegsqualifizierung im Bereich Fahrradmechanik“, erklärt Kevin. Die Betreuer arbeiten an Motivation, beruflicher und auch persönlicher Perspektive und unterstützen z.B. auch bei Behördengängen. Die Teilnahme kann ein Türöffner für jeden sein, der seine Situation verändern möchte, zieht Kevin als Fazit.

Von Allgemeine Zeitung