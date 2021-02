Auf dem Weg zu „Smart Cities“

Eine entsprechende Bewerbung um eine Förderung bekam im Kreisausschuss einhellig grünes Licht. „Wenn Bausteine aus der Digitalisierungsstrategie in die Umsetzung gehen könnten, würde uns das als Kreis sehr weit nach vorne bringen“, sagte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Günstig wird das Vorhaben nicht: Bei einer erfolgreichen Bewerbung bleibt immer noch ein Eigenanteil von 2,86 Millionen Euro, die auf vier Jahre verteilt von 2022 bis 2025 in den Haushalt gestellt werden. „Weitere Drittmittel sind aber möglich“, betonte Schulze Pellengahr. Der Eigenteil könne damit gegebenenfalls von 35 auf 17,5 Prozent reduziert werden, stellte er in Aussicht.

Sieben Vorhaben aus der Digitalisierungsstrategie für den Kreis Coesfeld sollen über den Förderwettbewerb umgesetzt werden:

0 Raum für smarte Arbeit: Dabei geht es um die Weiterentwicklung von Coworking-Angeboten im Kreis Coesfeld. Arbeitsplätze also, die flexibel genutzt werden können. Speziell soll ein Konzept für den ländlichen Raum weiter entwickelt werden.

0 Raum für nachhaltige Mobilität (Sharing): Verkehrsmittel wie Fahrrad, Roller und Auto stehen zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung. Aufbau eines Netzwerks an Mobilstationen.

0 Raum für regionalen Handel: Digitales Kaufhaus für den Kreis – mit einer Online-Plattform, die für alle Händler und Dienstleister im Kreis Coesfeld nutzbar ist.

0 Raum für zukunftssichernde Innovationen: Hier geht es um den Einsatz des schnellen 5G-Mobilfunknetzes im Rettungswesen. Ziel ist es, Zeit zu gewinnen, die im Notfall ja entscheidend ist. Auch an Experimentierfelder für zum Beispiel digitale Bauernhofarbeit ist gedacht.

0 Raum für partizipative Stadt- und Regionalentwicklung: Aufbau einer offenen Innovations-Plattform für interessierte Bürger. Sie sollen darüber in zentrale Fragen der Stadt- und Regionalentwicklung einbezogen werden. Beispiel: Junge Menschen machen sich ein Bild, wie sie im Kreis Coesfeld in 20 oder 50 Jahren wohnen, arbeiten und einkaufen wollen.

0 Raum für digitale Bildung (Schulungszentrum): Ziel ist der Aufbau eines Schulungszentrums. Die Kommunen als Schul- und Bildungsträger sowie Unternehmen für ihre Aus- und Weiterbildung sollen dabei eine hochwertige Hardware aufbauen. Das Projekt soll Schüler und Beschäftigte mit Digitalisierungsthemen in Kontakt bringen.

0 Raum für breite Teilhabe: Es soll ein Digitallotsen-Netzwerk aufgebaut werden, das Türen in die digitale Welt öffnet – für Menschen, die nicht so digital-affin sind. Gemeinschaft und Teilhabe sowie Selbstbestimmtheit soll damit gefördert werden.