Kreis Coesfeld. Ab Montag (22. Februar) wird der Präsenzunterricht an den Schulen im Münsterland schrittweise wieder aufgenommen. Die Regionalverkehr Münsterland GmbH wechselt entsprechend vom Ferienfahrplan auf den Schulfahrplan. Fahrten, die nur an Schultagen durchgeführt werden, sind in den Fahrplänen mit einem „S“ gekennzeichnet.

Von Allgemeine Zeitung