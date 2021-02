Das müssen die Städte und Gemeinden zahlen

Für die Städte und Gemeinden beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage nach dem Beschluss im Kreisausschuss 29,60 Prozent in 2021. Außerdem müssen die Städte und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt haben, eine Jugendamtsumlage an den Kreis abführen. Hier legte der Kreisausschuss den Satz auf 20,94 Prozent fest. Bis auf Dülmen und Coesfeld gehören alle Städte und Gemeinden dem Kreisjugendamt an. Coesfeld und Dülmen müssen keine Jugendamtsumlage zahlen, weil sie eigene Jugendämter unterhalten.

Die Hebesätze sagen aber nicht alles über die Höhe der Zahllast aus. Denn hinzugezogen werden so genannte Umlagegrundlagen, die bei jeder Stadt oder Gemeinde anders ausfallen. Trotz höherer Kreisumlage in diesem Jahr (2020: 28,81 Prozent) kann es sogar sein, dass die Summe, die eine Stadt oder Gemeinde zahlen muss, sogar niedriger ausfällt. In diesem Jahr ist dies aber nur bei Billerbeck der Fall (minus rund 301 700 Euro).

Unterm Strich müssen nach Angaben des Kreises die Städte und Gemeinden folgende Summen in 2021 zahlen:

0 Ascheberg: Kreisumlage (KU): 6,009 Mio. Euro; Jugendamtsumlage (JU): 4,25 Mio. Euro

0 Billerbeck: KU 5,022 Mio. Euro, JU: 3,552 Mio. Euro

0 Coesfeld: KU 16,232 Mio. Euro; JU: 0.

0 Dülmen: KU: 18,801 Mio. Euro; JU: 0

0 Havixbeck: KU: 4,69 Mio. Euro, JU: 3,32 Mio. Euro

0 Lüdinghausen: KU: 10,77 Mio. Euro; JU: 7,62 Mio. Euro

0 Nordkirchen: KU: 4,288 Mio. Euro; JU: 3,033 Mio. Euro

0 Nottuln: KU: 7,18 Mio. Euro, JU: 5,08 Mio. Euro

0 Olfen: KU: 5,037 Mio. Euro; JU: 3,563 Mio. Euro

0 Rosendahl: KU: 4,149 Mio. Euro; JU: 2,935 Mio. Euro

0 Senden: KU: 8,112 Mio. Euro; JU: 5,738 Mio. Euro.

0 Kreisumlage insgesamt, die der Kreis Coesfeld von den Städten und Gemeinden erhält: 90,292 Mio. Euro. Jugendamtsumlage: 39,092 Mio. Euro.