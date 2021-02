Das neue Terminsystem bietet viele bisher nicht zur Verfügung stehende Funktionen und Möglichkeiten, teilt der Kreis Coesfeld mit. So zeigt sich Dezernent Ulrich Helmich besonders über die benutzerfreundliche Oberfläche erfreut, die es Bürgern zeitgemäß mit Smartphone und Tablet ermöglicht, schnell, übersichtlich und barrierefrei Termine an allen drei Standorten zu vereinbaren. Stephan-Matthias Hoffmann, Leiter der Abteilung, geht davon aus, dass die Zahl der telefonischen oder E-Mail-Anfragen zu Terminbuchungen deutlich zurückgehen werden. Das Programm sei weitgehend selbsterklärend, es versende eine Bestätigungsmail in Echtzeit. Mit der neuen Software können Termine unkompliziert storniert oder umgebucht werden.

0 Die Führerscheinstelle erfasst auf www.coe.de/termine-fs bereits alle Termine über das neue Termintool. Ab 1.3. sind Kfz-Zulassungsstellen auf www.coe.de/termine-kfz umgestellt.