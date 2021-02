Corona: Weiterer Todesfall

Kreis Coesfeld. Corona fordert einen weiteren Todesfall: Ein über 80-jähriger Mann aus Olfen ist verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, auf 73. Aus Ascheberg (1), Billerbeck (1), Coesfeld (1), Dülmen (2), Havixbeck (1) und Lüdinghausen (1) meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag sieben neue Fälle einer SARS-CoV-2 Infektion. Derzeit sind 110 Personen infiziert. In den Krankenhäusern werden elf Personen behandelt. Eine intensivmedizinische Betreuung ist in keinem der Fälle erforderlich. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 34 (Vortag: 36,3). Im Impfzentrum des Kreises in Dülmen gab es bis Freitag 4222 Erstimpfungen und 286 Zweitimpfungen. Durch die mobilen Teams wurden 5829 Erstimpfungen und 4888 Zweitimpfungen gesetzt.

Von Allgemeine Zeitung