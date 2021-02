„Impfzentrum hat nur Lehrer informiert“

Kreis Coesfeld. Michael Fiege ist sauer. Seit Wochen leisten Erzieher und Mitarbeiter des offenen Ganztags im Lockdown die Notbetreuung für die Kinder. Doch nun haben nicht sie, sondern nur Lehrer per Mail die Information vom Kreis erhalten, dass es bald mit dem Impfen losgeht. Kaum, dass sie nach dem Lockdown wieder Unterricht vor Ort in den Schulen geben. „Das ist nicht fair und eine Diskriminierung“, sagt Fiege, Vorsitzender des Vereins Schule, Jugend, Kids & Co e.V., Träger der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen in Senden. „Was ist mit den Erziehern, Schulpsychologen und anderen Mitarbeitern, die bereits die ganze Zeit seit dem Lockdown im Januar die Schüler betreuten – und natürlich weiterhin betreuen?“ fragt er.

Von Viola ter Horst