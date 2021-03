Durch die Corona-Pandemie werde Altbekanntes auch in Deutschland wieder deutlich sichtbar, so die kreisweit aktive beratungsstelle Frauen e.V.: Frauen seien privat wie beruflich am stärksten von den Auswirkungen gesellschaftlicher Krisen betroffen. So komme es zu einem enormen Druck, der überwiegend auf den Frauen laste. Dazu gehörten die emotionalen Belastungen sowie das Auffangen der Sorgearbeit und die existentiellen Nöte.

Klassische Frauenberufe, wie in der Pflege und Kindererziehung galten als systemrelevant. Die Folgen sind aus Sicht von Frauen e.V. aber nicht positiv, weil weitere Belastungen hinzu gekommen seien. Und den Spagat zu schaffen zwischen den neuen Anforderungen im beruflichen Bereich und die Betreuung der Kinder und deren schulische Begleitung im Homeoffice hätten vorwiegend Frauen zu bewältigen.

„Die weitreichenden Folgen der aktuellen Krise stehen uns noch bevor und das trifft Frauen an vielen Stellen schwer“, sagt Corinna Brandenburger von der Frauenberatungsstelle für den Kreis Coesfeld. „Umso wichtiger ist es darauf aufmerksam zu machen und die Forderung nach Gleichberechtigung in diesen Zeiten erneut an die Politik zu stellen.“

Miriam Harosh-Pätsch, Leiterin von Frauen e.V., plädiert: „Nicht nur am Weltfrauentag sollten wir uns solidarisieren und als Gesellschaft laut sein in der Forderung für die Rechte von Frauen und Mädchen auf ein gewaltfreies, selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben.“

