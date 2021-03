Elf neue Infektionen und ein Todesfall

Kreis Coesfeld (fs). Zum Start ins Wochenende meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag elf neue Ansteckungen mit dem Coronavirus: drei jeweils in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen sowie jeweils eine in Ascheberg und Senden. Zudem ist ein weiterer Todesfall zu beklagen: Eine über 60-jährige Frau aus Nottuln erlag ihrer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 76. Derzeit sind 91 Personen aktiv infiziert. Elf Erkrankte werden stationär behandelt. Allein der Inzidenzwert gibt Grund zur Hoffnung: Er sank am Freitag auf 23,6.

Von Florian Schütte