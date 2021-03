Kinderpornographiefälle schnellen hoch

„Wir haben zumindest mit Verschiebungen gerechnet“, sagt Abteilungsleiter Thomas Eder. Weniger Wohnungseinbrüche zum Beispiel, weil ja viel mehr Menschen zu Hause sind. „Das konnten wir aber nicht feststellen.“ Die Zahlen fielen zwar bei den Einbrüchen leicht (2019: 206, 2020: 193), dies lasse sich aber nicht unbedingt auf die Coronapandemie zurückführen, so Eder. Auch Ladendiebstähle gab es im Kreis Coesfeld nur fünf weniger in 2020. Der Kripo bekannt gewordene häusliche Gewalt ging sogar leicht zurück (344 Fälle in 2019, 325 in 2020).

Zwei Sorgenkinder kristallisierten sich 2020 heraus: Bei den Sexualstraftaten und bei den Straftaten gegen Senioren mit Enkeltrick, Schockanrufen und Co. gab es starke Anstiege. Bei den Sexualstraftaten kletterten die Zahlen von 173 in 2019 auf 236 in 2020 – so viele waren es in den letzten fünf Jahren nicht. Davon 26 Vergewaltigungen (2019: 34) und 93 Fälle wegen Besitzes /Verbreitung von Kinderpornografie (2019: 30) – im letzteren Bereich also ein starker Anstieg. Die Aufklärungsquote lag mit 90,58 Prozent hoch. Die Fälle seien nicht mehr, aber sichtbarer geworden, erläutert Guido Meinert, Leiter der Direktion Kriminalität, den Anstieg im Bereich Kinderpornografie. Die Anstrengungen in der Behörde, die häufig im Netz stattfindenden Fälle aufzudecken, sind groß. Allein zehn Mitarbeiter beschäftigen sich inzwischen in der Direktion Kriminalität mit dem Bereich Kinder- und Jugendpornographie, davon mehrere Informatiker.

Bei den Trickbetrügern, die gezielt Senioren anrufen, um an ihre Geld zu kommen, handelt es sich laut Meinert um überregional handelnde Täter, die von einem anderen Land aus agieren und vor Ort ihr Netzwerk in Gang setzen. Die Aufklärungsquote: Magere 1,52 Prozent. Trotz Informationen, trotz Warnungen und Zusammenarbeit auch mit den Banken gelang es den Tätern in 2020 in 24 Fällen, dass ihnen Senioren ihr Gespartes aushändigten. Insgesamt eine Summe von 389 485 Euro. Die Täter gehen dabei professionell vor und „machen glaubhaft, dass die Enkelin in Not ist, der unbedingt geholfen werden muss“, schildert Meinert.

Relativ selten setzten Täter eine Waffe bei ihren Straftaten ein. Von 683 Straftaten mit Verletzungen („Rohheitsdelikte“) zückten die Täter in 14 Fällen ein Messer. Außerdem einmal eine Pistole, dreimal Gaswaffen und einmal eine Luftdruckwaffe.

„Wir wollen die Zahlen weiter senken“, sagte Meinert zu den Zielen in diesem Jahr. In der Direktion Kriminalität sind 81 Beamte und 27 Nicht-Beamte beschäftigt. Drei zusätzliche Stellen sind aktuell geschaffen worden, unter anderem für Beratungen und Vorbeugeaktionen.