Kreis Coesfeld. Eines steht fest: Corona ist ganz sicher keine Landfrau, denn was die immer wieder aufs Neue auszeichnet, sind ihre innovativen Ideen, ihre Handlungsvielfalt und vor allem der Gemeinschaftssinn. Mit all diesen Eigenschaften hat Sozialphobikerin Corona-Covid19 bekanntlich wenig am Hut.

Von Ulla Wolanewitz