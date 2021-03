33 Infektionen übers Wochenende

Kreis Coesfeld. Aus Ascheberg (1), Coesfeld (13), Dülmen (2), Lüdinghausen (10), Olfen (1), Rosendahl (4) und Senden (2) meldet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 33 neue Fälle einer SARS-Cov-2 Infektion. Aktuell sind 106 Menschen infiziert. In 67 Fällen konnte die britische Variante B.1.1.7 nachgewiesen werden, davon sind noch 27 aktiv infiziert. 14 Menschen, die an Corona erkrankt sind, werden derzeit stationär behandelt. In einem Fall ist eine intensivmedizinische Betreuung notwendig, teilt der Kreis mit.

Von Allgemeine Zeitung