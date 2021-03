Kreis: Alle Antragsteller werden benachrichtigt

Personen, die krankheitsbedingt über eine Einzelfallentscheidung einen vorrangigen Impftermin beantragt haben, erhalten ebenfalls vom Impfzentrum unaufgeforderte eine Nachricht. Der Antrag wird gegebenenfalls zur Überprüfung vom Impfzentrum an die Deutsche Rentenversicherung Westfalen gegeben.

Anträge für Einzelfallentscheidungen können an einzelfall@impfzentrum-coesfeld.de oder per Post an den Kreis Coesfeld, Friederich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld versendet werden.