Wegen Corona: Unfälle auf Tiefstand

Kreis Coesfeld. Weniger Unfälle, weniger Verunglückte, weniger Verkehrstote in 2020: Das ist eine erfreuliche Auswirkung der Coronapandemie. 4812 Unfälle passierten 2020 auf den Straßen im Kreis Coesfeld, 1133 weniger als in 2019 (5945) und so wenig wie in den letzten zehn Jahren nicht. 842 Menschen verunglückten dabei (2019 954), acht starben (13). 246 Schwerverletzte (247) und 588 Leichtverletzte (694) zählte die Polizei, wie sie gestern im Jahrespressegespräch zur Unfallentwicklung in 2020 erläuterte. „Corona hat eine Rolle gespielt, weil vieles auf digitale Wege verlagert wurde und das Auto weniger benutzt wurde“, so Landrat und Behördenchef Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Von Viola ter Horst