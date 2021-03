Corona: 19 neue Infektionen

Kreis Coesfeld. Das Kreisgesundheitsamt meldet aus Billerbeck (1), Coesfeld (3), Dülmen (4), Havixbeck (1), Lüdinghausen (4), Olfen (3) und Rosendahl (3) insgesamt 19 Fälle einer Infektion mit SARS-CoV-2. Derzeit sind 114 Personen im Kreisgebiet aktiv infiziert. Zwölf an Corona erkrankte Menschen werden momentan stationär in Krankenhäusern behandelt. 3958 Fälle wurden seit dem ersten Auftreten der Corona Pandemie im Kreis Coesfeld vom Gesundheitsamt registriert. Davon gelten 3768 Menschen als genesen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist wieder gestiegen und liegt nun bei 35,4. Im Impfzentrum in Dülmen fanden bislang 9986 Impfungen statt. Insgesamt 14592 Erst- und 6365 Folgeimpfungen wurden laut der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) durch mobile Impfteams und des Impfzentrum durchgeführt.

Von Allgemeine Zeitung