Kleiner, mehr Abstand, nicht immer spiegelbildlich

Kreis Coesfeld. Corona bringt die politischen Sitzungen durcheinander. Größere Abstände erfordern oft größere Räume – im Nachbarkreis Borken wurde zum Beispiel die wichtige aktuelle Sitzung mit der Haushaltsverabschiedung in einen größeren Saal verlegt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten: Dass sich die Fraktionen darauf verständigen, den Rat oder Kreistag in kleinerer Größe stattfinden zu lassen, wobei die Kräfteverhältnisse gleich bleiben – das so genannte Pairing-Verfahren. Oder der Rat delegiert für die Zeit der Pandemie die politischen Entscheidungen auf den Hauptausschuss bzw. den Kreisausschuss. Für letztere Lösung entschied sich der Kreistag, der nach den Wahlen im September 2020 bislang nur in seiner konstituierenden Sitzung im November zusammenkam. Auch schon in der Legislaturperiode davor hatte der Kreistag sich für die Lösung ausgesprochen, dass während der Pandemie der Kreisausschuss entscheidet.

Von Viola ter Horst