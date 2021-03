Inzidenzwert steigt weiter an auf 39,9

Kreis Coesfeld (fs). Der Inzidenzwert steigt im Kreis Coesfeld weiter an und lag am Donnerstag bei 39,9. Dazu beigetragen haben auch – wie schon am Vortag – 19 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Sechs neue Fälle hat es in Nordkirchen gegeben, jeweils drei in Coesfeld, Ascheberg und Rosendahl, zwei in Dülmen und jeweils eine in Lüdinghausen und Olfen. Damit sind nun 122 Menschen aktiv infiziert – neun mehr als noch am Mittwoch, weil seitdem auch zehn Personen wieder gesundet sind. Insgesamt 3976 Menschen haben sich im Kreis Coesfeld seit Pandemie-Beginn infiziert. 3778 sind wieder gesundet, 76 jedoch an ihrer Covid-19-Infektion verstorben.

Von Florian Schütte