„In vielen Unternehmen hat sich die Teamarbeit und die Dynamik innerhalb der Teams durch die Corona-Pandemie stark verändert“, erklärt Dr. Jürgen Grüner, Geschäftsführer der wfc. Und oftmals fehle es den Unternehmen in dieser Hinsicht an Know-how und Zeit, erklärt Grüner.

Deshalb ermöglicht der Wissenskick eine Kooperation mit den Studierenden des Masterstudiengangs Psychologie (Schwerpunkt Personal- und Wirtschaftspsychologie) der WWU Münster. „Die Studierenden haben das Wissen, die Möglichkeiten und Herangehensweisen. Was ihnen kurz vor Abschluss des Studiums fehlt, ist die Chance, es in einem geschützten Rahmen in der Praxis anzuwenden“, erklärt Dr. Klaus Harnack von der Arbeitseinheit Arbeitspsychologie – WOP. Gemeinsam mit wfc-Projektleiterin Dr. Kirsten Tacke-Klaus hat er das Kooperationsangebot, das jeweils ein Semester umfasst, aufgebaut, teilt die wfc im Pressebericht mit.

Ein Unternehmen, das neben der Spedition Giesker + Laakmann sowie der SG Service GmbH, in der gerade abgeschlossenen Runde mit dem Schwerpunkt „Digitalisierung und Führung“ bereits von der Kooperation profitiert hat, ist J.W. Ostendorf. Dort haben die Studierenden 127 Beschäftigte schriftlich zum Thema „Mobiles Arbeiten“ umfänglich interviewt. „Das Thema in dieser Gründlichkeit zu bearbeiten, hätten wir selbst im Alltagsgeschäft kaum leisten können. Das war eine riesige Unterstützung für uns“, erklärt Anita Mühlenkamp aus der Personalabteilung von JWO. „Die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen der Studierenden sind extrem wertvoll und werden nun unter anderem mit einer internen Online-Seminarreihe zum mobilen Arbeiten umgesetzt.“

Die Studierenden kümmern sich innerhalb eines Seminars unter der Leitung von Dr. Harnack in Kleingruppen um Fragestellungen, die sie gemeinsam mit den Unternehmen entwickeln. „Im Anschluss erarbeiten sie die passende empirische Methodik und starten dann mit Interviews von Beschäftigten oder Führungspersonen. Nach der Auswertung der Daten leiten die Studierenden Handlungsempfehlungen ab und stellen sie den Unternehmen vor“, erklärt Dr. Klaus Harnack den Ablauf.

„Es ist eine tolle Chance für beide Seiten“, erklärt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, der das Projekt unterstützt. Und: „Die Unternehmen können über den Wissenskick Kontakte zu potentiellen Fachkräften aufbauen.“ 7 Interessierte Unternehmen können sich für den Wissenskick im Mai und Juni noch bis zum 9. April bei Dr. Kirsten-Tacke Klaus (wfc) anmelden; per E-Mail: kirsten.tacke-klaus@wfc-kreis-coesfeld.de.