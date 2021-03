Inzidenzwert wieder gesunken

Kreis Coesfeld (fs). Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf 43,1 am Wochenende ist der Inzidenzwert im Kreis Coesfeld am Montag wieder auf 35,8 gesunken. Dennoch verzeichnete das Kreisgesundheitsamt 24 Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Freitag. Nur in Ascheberg gab es keine neuen Ansteckungen. Die Zahl der aktiv Infizierten ist um sechs gestiegen auf 129. 4012 Personen haben sich seit Pandemie-Beginn im Kreisgebiet angesteckt, 3807 sind bislang wieder gesundet, 76 Personen verstorben.

Von Florian Schütte