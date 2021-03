Astrazeneca-Stopp: 2800 Impftermine liegen auf Eis

Kreis Coesfeld (fs). Der vorläufige Impfstopp mit dem Wirkstoff von Astrazeneca, den die Bundesregierung verfügt hat, führt im Kreis Coesfeld dazu, dass derzeit 2800 Impftermine auf Eis liegen. Das teilt Hartmut Levermann von der Pressestelle des Kreises Coesfeld am Dienstag mit. Für die laufende Kalenderwoche hätte der Kreis Coesfeld insgesamt 3526 Impfdosen zugewiesen bekommen; 1476 Dosen von Biontech und 2050 Dosen von Astrazeneca. Prozentual entfallen damit 58 Prozent auf das britisch-schwedische Vakzin, dessen Nebenwirkungen nun zunächst untersucht werden. 12 801 Impfungen sind im Kreis Coesfeld bislang durchführt worden – 10 829 Erst- und 1972 Zweitimpfungen. Insgesamt kam in 4816 Fällen (37,6 %) der Astrazeneca-Wirkstoff zum Einsatz. Der Kreis Coesfeld weist noch mal ausdrücklich darauf hin, dass die Impfungen der über 80-Jährigen mit dem Biontech-Impfstoff wie geplant fortgesetzt werden. Zurzeit werde auch nur dieser Personenkreis geimpft. Viele Menschen unter 80 Jahren haben fälschlicherweise einen Termin über die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) für eine Impfung im Impfzentrum des Kreises Coesfeld in Dülmen vereinbart. Diese Personen werden gebeten, ihre Termine abzusagen, da sie vor Ort zurückgewiesen werden müssten. Die Termine werden storniert unter: impfterminservice.de/impftermine

Von Florian Schütte