Corona-Ausbruch in illegaler Unterkunft

Das Heeker Unternehmen Farm Innovation stellt FFP2-Masken her und hatte seine polnischen Mitarbeiter in Büroräumen auf einem Betriebsgelände in der Domstadt untergebracht. Bereits Ende Februar waren aus der Bürgerschaft Hinweise bei der Stadtverwaltung dazu eingegangen. Billerbecks Bürgermeisterin Marion Dirks bestätigte nach einer Überprüfung, dass die Wohnraumnutzung dort nicht zulässig sei. Daraufhin sei die Firma vergangene Woche angewiesen worden, die zweckentfremdeten Büros zu räumen. Mit einer nachträglichen Genehmigung scheiterte das Unternehmen beim Kreis Coesfeld. Nun kam Corona. „Ich bin komplett bestürzt und stocksauer“, zeigt sich Dirks entsetzt und appelliert an das Unternehmen, zusammen mit dem Gesundheitsamt nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten für die Quarantäne zu suchen, in der sich die Infizierten derzeit befinden. Die Bezirksregierung Münster hat am Dienstag die Corona-Arbeitsschutzmaßnahmen bei der Firma in Heek überprüft und keine Mängel festgestellt, heißt es.