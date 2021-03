Zwei weitere Todesfälle zu beklagen

Kreis Coesfeld (fs). Im Kreis Coesfeld sind am Donnerstag zwei weitere Todesfälle nach einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Die Verstorbenen wurden aus Dülmen und Havixbeck gemeldet. Insgesamt stiegen die Fallzahlen kreisweit um weitere 21 Ansteckungen. Aktuell sind 175 Menschen infiziert, zehn mehr als am Vortrag, weil auch neun Personen wieder gesundet sind. Die Zahl der insgesamt Infizierten seit Pandemie-Beginn steigt auf 4095, die der Gesundeten auf 3841. 79 Menschen sind nun an Covid-19 verstorben. Der Inzidenzwert sinkt leicht auf 51,2.

Von Florian Schütte