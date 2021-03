Tourismus grenzübergreifend fördern

Kreis Coesfeld. „Grenzenlose touristische Innovation“ (GTI) nennt sich das Projekt der Euregio, das Edwin Kok (GTI-Projektleiter) und Stefanie Terbeck (GTI-Projektkoordinatorin) in den vergangenen Monaten ins Leben gerufen haben. Die Corona-Pandemie bremst seit dem Frühjahr 2020 den Austausch im deutsch-niederländischen Grenzgebiet vehement aus. Trotz des harten Lockdowns seit Herbst 2020 in beiden Ländern blieb die Grenze im Euregio-Gebiet bisher offen. „Es gibt kein Verbot der Einreise. Es wird allerdings empfohlen, die Grenze für rein touristische Zwecke nicht zu überqueren“, betonen Kok und Terbeck mehr als einmal. „Bis Ostern wird es keine Lockerungen geben, so glaube ich. Vielleicht im Mai und zum Sommer hin“, ergänzt Kok sichtlich nachdenklich.

Von Elvira Meisel-Kemper