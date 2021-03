„Die Beschwerden von Personen nehmen wir sehr ernst“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Die Beschwerdeführenden hatten darauf hingewiesen, dass sie nach einer online vorgenommenen Terminbuchung eine „unschöne“ Spam-E-Mail erhalten haben. Die Datenschutzbeauftragte des Kreises Coesfeld und die Polizei seien bereits informiert. Gleichzeitig habe der Kreis mit Hersteller und Betreiber der Software Kontakt aufgenommen. In einer ersten Rückmeldung teilt dieser mit, dass keine persönlichen Daten vom Server abgegriffen worden seien, so der Kreis. Das Software-Unternehmen habe zugesichert, unverzüglich sein System zur Erkennung von Spam anzupassen, um künftig derartige Fälle auszuschließen. Der Kreis Coesfeld bedauere das Geschehen außerordentlich.

Auch der Kreis Borken berichtet von dieser Panne. Dort erhielten Personen nach der Online-Anmeldung beim Impfzentrum als Antwort offenbar ebenfalls eine Spam-Mail mit Link zu einer Pornoseite.