„Reisen für Alle“ ist eine bundesweit gültige Kennzeichnung touristischer Einrichtungen in Bezug auf ihre Barrierefreiheit. Den Auftakt im münsterlandweiten Zertifzierungsprozess haben die beiden Burgen nun mit einer detaillierten Bestandsaufnahme durch zertifzierte Erheberinnen des Münsteraner Beratungsunternehmens Neumann Consult gemacht. Fast einen ganzen Tag dauerte die Begehung und Aufnahme des Status Quo, die von Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Kultur des Kreises Coesfeld begleitet wurde.

Nun wartet der Fachdienst gespannt auf die Auswertung dieses sogenannten „QuickCheck Barrierefreiheit“, bevor im weiteren Verlauf des Prozesses eine Mitarbeiterschulung an den Burgen ansteht und ein detaillierter Prüfbericht erstellt wird, der Handlungsempfehlungen aufzeigt und damit als Grundlage für kontinuierliche Verbesserungen der Barrierefreiheit dienen kann.

„Allein schon während der Begehung sind wir im Austausch mit Neumann Consult auf erste, vergleichsweise leicht umzusetzende Verbesserungsideen gekommen,“ erläutert Swenja Janning, Kulturreferentin des Kreises Coesfeld. „Es gibt Gebäudebereiche, die aufgrund ihrer bauhistorischen Beschaffenheit gar nicht oder für Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen nicht zugänglich gemacht werden können. Diese Bereiche wollen wir zukünftig auf andere Art sichtbar und erlebbar machen, zum Beispiel durch den Einsatz digitaler Medien,“ erläutert Janning.

Grundsätzlich wird das Thema Barrierefreiheit bei beiden Burgen seit Jahren mitgedacht und bereits in vielerlei Hinsicht – und im Rahmen des vom Denkmalschutz vorgegebenen Spielraums – umgesetzt. So spielt die Barrierefreiheit auch bei den anstehenden Umbauarbeiten an der Kolvenburg eine zentraler Rolle. Auf Burg Vischering sind bereits im Zuge der grundlegenden Museumsneukonzeption und der Sanierungsarbeiten bis 2018 umfangreiche Maßnahmen entwickelt und umgesetzt worden.

Auch die nun angestrebte Zertifzierung verfolgt nicht zur das Ziel, die Barrierefreiheit im Raum zu optimieren. Es geht darüber hinaus darum, Gästen detaillierte, geprüfte und verlässliche Informationen zur Nutzung und Erlebbarkeit der touristischen Einrichtung im Vorfeld des Besuchs zur Verfügung zu stellen. Betrachtet werden daher neben den baulichen Gegebenheiten beispielsweise auch die Bereitstellung und barrierefreie Zugänglichkeit von Informationen auf den Websites der beiden Burgen.

Die Kosten der Zertifizierung trägt das EFRE-Förderprojekt „Schlösser- und Burgenregion Münsterland“, das der Münsterland e.V. koordiniert. Der gesamte Zertifizierungsprozess erstreckt sich voraussichtlich bis Ende des Jahres. Neben den beiden Burgen des Kreis Coesfeld durchlaufen acht weitere Schlösser, Burgen und Herrenhäuser im Münsterland die Zertifizierung.