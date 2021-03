Kreis Coesfeld macht das Licht aus

Kreis Coesfeld. „Licht aus. Klimaschutz an.“ Der Kreis Coesfeld beteiligt sich am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr an der „Earth Hour“ und schaltet für eine Stunde das Licht aus, um ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz zu setzten. Auch bekannte Bauwerke, wie die Burg Vischering in Lüdinghausen und die Kolvenburg in Billerbeck stehen dann in symbolischer Dunkelheit. „Der Kreis Coesfeld leistet mit der Unterstützung der Earth Hour einen wichtigen Beitrag“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Daher möchte ich alle Bürger dazu einladen, aktiver Teil dieser globalen Klimaschutzaktion zu werden.“ Alle können sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen. www.wwf.de/earth-hour

Von Allgemeine Zeitung