Landrat: Bleiben Sie zu Hause

Die Mitarbeiter des Kreises Coesfeld wurden gebeten, in den Osterferien verstärkt Homeoffice zu nutzen, Überstunden abzubauen oder Urlaub zu nehmen. Dadurch kommt es in den nächsten 14 Tagen zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit der Bediensteten, macht der Kreis aufmerksam. „Es bleiben die notwendigsten Service- und Dienstleistungen erreichbar“, versichert der Landrat. Er bittet jedoch die Bürger ihre Anliegen, sofern sie nicht von großer Dringlichkeit sind, auf die Zeit nach dem 12. April zu verschieben. Zum Beispiel steht für die Anmeldung von Kraftfahrzeugen das Buchungsportal auf der Internetseite der Kreis Coesfeld zur Verfügung. Damit lässt sich von zu Hause aus ein Termin vereinbaren. Auch für Belange rund um den Führerschein kann online ein Zeitpunkt nach den Ferien reserviert werden.