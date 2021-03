69 Infektionen – Mutation breitet sich aus

Kreis Coesfeld. Die Coeona-Zahl schnellen hoch: 69 neue positive Befunde meldet das Kreisgesundheitsamt am Montag aus Ascheberg (7), Billerbeck (2), Coesfeld (13), Dülmen (14), Havixbeck (8), Lüdinghausen (4), Nordkirchen (1), Nottuln (10), Olfen (3) und Rosendahl (7). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt liegt bei 75,3 am Montag. 13 an Corona erkrankte Personen werden stationär behandelt, davon ist in zwei Fällen eine intensivmedizinische Betreuung notwendig. In der vorigen Woche wurden insgesamt 12 037 Schnellteste in den Teststellen im Kreis Coesfeld durchgeführt, davon waren 27 Ergebnisse positiv. In der Zeit vom 22.3. bis zum 28.3. ermittelte das Gesundheitsamt daraufhin 836 Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen. Das Kreisgesundheitsamt macht darauf aufmerksam, dass sich die britische Virusvariante B.1.1.7. weiter stark verbreitet – unter anderen durch Menschen, die trotz Erkältungssymptomen zur Arbeit oder zu Freunden und Familien gehen. Der Kreis Coesfeld bittet alle Bürgerinnen und Bürger – insbesondere bei Symptomen – zu Hause zu bleiben. Überall dort, wo Homeoffice möglich ist, sollte dies genutzt werden. Kontakte gilt es weiterhin bis auf das Nötigste einzuschränken und die Abstand- und Hygieneregeln einzuhalten.

Von Allgemeine Zeitung