Mittlerweile befänden sich die Eltern seit über einem Jahr in der Pandemie ohne gesicherte und regelmäßige Kinderbetreuung, begründet der Elternbeirat in dem Antrag. „Es herrschen finanzielle Engpässe aufgrund von Kurzarbeit, des Verlustes von Arbeitsplätzen, notwendigen Reduzierungen der Wochenarbeitsstunden in Unternehmen. Darüber hinaus erzielten Selbstständige oft reduzierte Einkommen. Zudem entstehen höhere Betreuungskosten aufgrund privat organisierter Kinderbetreuungen.“ Erschwerend hinzu kämen regelmäßige Schließungen sowie pandemiebedingte Reduzierungen der Betreuungszeiten der Vorschulkinder. Als Beispiel führen die Elternvertreter an, dass viele Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld für Kinder mit einem Anspruch von 35 Wochenstunden (vor der Pandemie) nunmehr bereits um 12.30 Uhr die Abholung der Kita-Kinder fordern.

Als Beispiel führen die Eltern die Stadt Aachen an, die am 24. März die Aussetzung der Elternbeiträge für das Kalenderjahr 2021 beschlossen hat.