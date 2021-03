Neuinfektionen schnellen nach oben

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kündigte gestern an, dass ab Samstag, 3. April, Bürger ab 60 Jahren die Möglichkeit erhalten, einen Termin für eine Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca zu vereinbaren. Hintergrund ist, dass der Impfstoff von AstraZeneca nur noch an über 60-Jährige verimpft wird. Vorgesehen war die aktuelle Lieferung des Impfstoffs ursprünglich für jüngere Personen. „Wie möchten ihn nun interessierten Bürgern über 60 anbieten“, so Laumann. Wer nicht mit AstraZeneca geimpft werden will, sollte sich ab Samstag nicht anmelden.