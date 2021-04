Sonder-Impfungen starten Dienstag

Kreis Coesfeld (vth). Die Zahlen der Neuinfizierten entwickelten sich am Montag leicht zurück. Der Inzidenzwert lag bei 88,4 im Kreis Coesfeld und blieb damit über die Feiertage relativ stabil. Wie der Kreis Coesfeld mitteilt, waren alle Sonder-Impftermine für Über-60-Jährige mit dem Impfstoff AstraZeneca bereits am Ostersonntag vergeben. Der Kreis weist ausdrücklich darauf hin, dass die Impfungen dieses Personenkreises ausschließlich am Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg in Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße 61, stattfinden. Auch wenn in der Bestätigungsmail der KVWL systembedingt das Impfzentrum als Ort der Impfung angegeben wird. Die Impfungen starten am heutigen Dienstagnachmittag und enden am kommenden Sonntag (11.4.).

Von Viola ter Horst