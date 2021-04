Vor verschlossenen Türen beim Impfen

Kein Einzelfall in den letzten Tagen – mehrfach seien Senioren darauf hingewiesen worden, dass ihr Termin erst frühestens zwei Stunden später stattfinde. Offenbar seien die aktuellen Öffnungszeiten durch die Kassenärztliche Vereinigung nicht angepasst worden, meint Shuttle-Fahrer Martin Stricker.

Der Kreis Coesfeld bestätigt auf Nachfrage, dass es Fälle gegeben habe. „Der Hintergrund war ein zusätzliches Kontingent an Impfstoff – und das hatte zeitliche Verschiebungen zur Folge“, erläutert Hartmut Levermann von der Pressestelle. Leider seien die Informationen in einigen Fällen nicht an die zu Impfenden weitergereicht worden. „Das ist dumm gelaufen und sollte natürlich nicht vorkommen.“

Martin Stricker findet es besonders ärgerlich, weil über 80-Jährige betroffen sind, die oft mit erheblichen Mobilitätseinschränkungen zu kämpfen haben. „Es wäre zu wünschen, dass die Verantwortlichen bei ihrer Arbeit größere Sorgfaltspflichten in Betracht ziehen, um derartige absolut vermeidbare Unzulänglichkeiten abzustellen“, sagt er.

Weitere Pannen erlebten Bürger, die sich über Ostern für die Sonder-Impfungen für über 60-Jährige mit dem Impfstoff von AstraZeneca über das Portal der kassenärztlichen Vereinigung anmelden wollten. Auf der Facebookseite unserer Zeitung ärgerten sich erneut Impf-Interessierte, dass es bei den Ü-60-Termine ruckelig lief. Vor allem haperte es diesmal an der Bestätigungsmail, die bei einigen E-Mail-Servern nicht oder nur sehr viel später zurückkam. „Dieser Umstand entzog sich unserer Einflussnahme und war auch nicht vorhersehbar“, so der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, Dr. Dirk Spelmeyer. „Wir stehen jedoch in engem Austausch mit den Anbietern, um das Problem zu lösen.“