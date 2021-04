99 neue Infektionen über Ostern

Kreis Coesfeld. Seit der letzten Meldung der Coronazahlen am 1. April wurden durch das Kreisgesundheitsamt 99 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Zurzeit sind 323 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 81,6. 23 an Corona erkrankte Personen werden aktuell stationär behandelt, in zwei Fällen ist eine intensivmedizinische Betreuung notwendig. Für den Kreis Coesfeld wurden seit dem ersten Auftreten der Pandemie 4512 positive Fälle registriert. Davon werden 4110 Personen genesen gemeldet. Die Summe der im Impfzentrum geimpften Personen steigt auf 23 952. Die Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) listet für den Kreis Coesfeld 29 008 Erst- und 11 263 Folgeimpfungen auf, die von mobilen Impfteams und im Impfzentrum in Dülmen durchgeführt wurden.

Von Allgemeine Zeitung