„Höhle der Löwen“ mit Idee aus Olfen

Kreis Coesfeld. Am 12. April zeigt VOX die vierte Folge der aktuellen Staffel von „Die Höhle der Löwen“. Mit einer Idee aus dem Kreis Coesfeld: André Ritterswürden aus Olfen und Eugen Raimkulov aus Bad Wünnenberg stellen ihr Start-up „Pink“ vor. Die selbsternannten Frauenversteher möchten „den Alltag der Frauen erleichtern“. Mit „Pinky“ haben Eugen und André einen blickdichten und geruchsneutralisierenden Handschuh entwickelt, der Frauen die Möglichkeit geben soll, egal wo sie sind, Tampons oder Binden hygienisch zu entsorgen. Die zwei Freunde lernten sich während ihrer Bundeswehrzeit kennen und als sie in eine Frauen-WG zogen, kamen sie mit ganz neuen Frauen-Themen in Berührung. Dazu gehörte auch das Problem, dass gerade auf öffentlichen Toiletten oder Festivals Damen-Hygieneartikel nur schlecht fachgerecht entsorgt werden können.

Von Allgemeine Zeitung