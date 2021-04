Digital und mit Testangeboten

0 Kontaktnachverfolgung: Die Kontakte nachzuvollziehen, um Infektionsketten schnell zu unterbinden, ist eine der aufwändigsten Herausforderungen in der Corona-Pandemie. Mit digitaler Unterstützung durch Apps, von denen es mittlerweile zahlreiche auf dem Markt gibt, lässt sich der Aufwand verringern. Ein Beispiel für eine solche App ist luca. Sie ist nun mit dem Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld verbunden. Die Nutzer können per QR-Code in Geschäften, Restaurants, Museen oder verschiedensten anderen Einrichtungen ein- und auschecken. Einzelhändler oder Gastronomen müssen ihrer gesetzlichen Pflicht zur Kontaktdokumentation nicht mehr bürokratisch mit Stift und Papier nachkommen. Infiziert sich ein Nutzer mit dem Corona-Virus, fragt das Gesundheitsamt an, ob er die Informationen über ihre Aufenthaltsorte der vergangenen 14 Tage mit dem Gesundheitsamt teilen möchte oder nicht. Bei einer Einwilligung können die Mitarbeiter schnell sehen, mit wem die infizierte Person in den vergangenen Tagen Kontakt hatte und die Betroffenen umgehend informieren.

0 Einfache Terminbuchung: Terminbuchungen sind für Öffnungen ein wichtiges Hilfsmittel, weil sie nicht nur die Kontakte nachvollziehbar machen, sondern auch die Menge der Besucher steuern. Die wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld hat deshalb gemeinsam mit dem münsterischen Startup Lean Ocean Software eine Click&Meet-Plattform für den Kreis Coesfeld gestartet. Sie bietet Unternehmen schnell und einfach die Möglichkeit, Einkaufs- oder Beratungstermine digital zu vergeben und zu organisieren. „So kann viel Zeit und Aufwand im Vergleich zur Terminvergabe über das Telefon oder per Mail gespart werden“, erklärt Dr. Jürgen Grüner, Geschäftsführer der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH. Kunden können über die Plattform entweder über die Auswahl der Branchen und Sortimente ihren gewünschten Händler oder Dienstleister aus dem Kreis Coesfeld finden – oder den Namen direkt eingeben.

0 Schnelltests: Allein in den Testzentren des DRK Kreisverbands Kreis Coesfeld werden aktuell täglich rund 2500 Menschen getestet, insgesamt 15 000 pro Woche. „Gemeinsam mit den Tests bei Hausärzten, in Apotheken, Schulen und immer mehr Unternehmen kommen wir auf eine hohe Anzahl, die aber bei weiteren Öffnungen noch deutlich ausgebaut werden müsste. Genau daran arbeiten wir jetzt“, erklärt Christoph Schlütermann, Vorstand des DRK-Kreisverbands Kreis Coesfeld. Für Unternehmen, die selbst Schnelltests für ihre Beschäftigten anbieten möchten, bietet das DRK Schulungen an. Unternehmen, die nicht selbst vor Ort testen können oder wollen, können die Testzentren des DRK nutzen. Beschäftigte buchen dabei ganz normal einen Termin im Testzentrum, erhalten von ihren Arbeitgebern aber zusätzlich einen Code, den sie vorzeigen müssen. Um weitere Öffnungen im Kreis Coesfeld schnellstmöglich umsetzen zu können, müssen laut Schlütermann Prioritäten gesetzt werden. „Wir können nicht überall gleichzeitig testen“, so Schlütermann. Testzentren in den Innenstädten und in den Zentren auf der grünen Wiese parallel aufzustellen, sei nicht machbar.