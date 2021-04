Führerscheine müssen in den nächsten Jahren stufenweise in einen neuen, fälschungssicheren EU-Führerschein umgetauscht werden. Sämtliche Papierführerscheine und ältere Kartenführerscheine ohne Gültigkeitsdatum werden ersetzt.

Der Antrag für den Umtausch kann am Wohnort im Bürgerbüro gestellt werden. Alternativ bei der Fahrerlaubnisbehörde in Dülmen, mit vorheriger Terminvorgabe, oder per Post. Antrag: serviceportal.kreis-coesfeld.de. Erforderliche Unterlagen: Personalausweis oder anderes Ausweisdokument; Führerschein; aktuelles, biometrisches Lichtbild. Gebühren: 25,30 Euro.

0 Bis wann muss der alte Führerschein umtauscht sein? Jahrgänge 1953 bis 1958: bis 19. Januar 2022; Jahrgänge 1959 bis 1964: bis 19. Januar 2023; Jahrgänge 1965 bis 1970: bis 19. Januar 2024; 1971 oder später: bis 19. Januar 2025.