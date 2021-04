Impfen für Jahrgänge 1944 und 1945

Kreis Coesfeld. Die Jahrgänge 1944 und 1945 können sich ab Freitag, 16. April, 8 Uhr über die Terminbuchungssysteme der Kassenärztlichen Vereinigungen Westfalen Lippe (KVWL) für einen Impftermin anmelden. Laut dem Land NRW können dann alle Personen, die zwischen dem 1. Januar 1944 und dem 31. Dezember 1945 geboren wurden, sowie deren Lebenspartner, einen Impftermin vereinbaren. Die Terminbuchung läuft über die bekannten Wege: online über www.116117.de sowie telefonisch über 0800 / 116 117 02. Die Einladungsschreiben des Kreises kommen in den nächsten Tagen an, sind aber zur Impfanmeldung nicht notwendig. Die Impfung erfolgt zeitnah, je nach der Verfügbarkeit von Terminen. Paarbuchungen sind möglich, wobei das Alter des jeweiligen Lebenspartners keine Rolle spielt. Bei den Impfungen kommen je nach Verfügbarkeit die Impfstoffe der Hersteller BioNTech oder Moderna zum Einsatz. Das Gesundheitsministerium weist darauf hin, dass nach wie vor Termine für die vorherigen Geburtsjahrgänge 1941 bis 1943 sowie Personen ab 80 Jahren zur Verfügung stehen. Weitere Jahrgänge werden in Kürze freigeschaltet.

Von Allgemeine Zeitung