Kreis legt Projekt noch nicht auf Eis

Die vom Land NRW ausgewählten Modellregionen haben die Möglichkeiten, Öffnungen in bestimmten Bereichen in der Coronapandemie unter wissenschaftlicher Begleitung auszuprobieren. Neben dem Kreis Coesfeld sind Münster, der Kreis Warendorf und Ahaus die ausgewählten Regionen im Münsterland. Alle bis auf den Kreis Coesfeld haben das Projekt inzwischen verschoben. Im Kreis Warendorf und in Ahaus ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner bereits über 100. Münster legte wegen steigender Infektionszahlen das Projekt am Mittwoch ebenfalls auf Eis. Nur der Kreis Coesfeld ist noch im Rennen.