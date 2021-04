Quarantäne nur mit negativem Test zu Ende

Kreis Coesfeld. Personen, für die wegen eines positiven Coronatestes die 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet wurde, können diese erst verlassen, wenn am letzten Tag der Quarantäne ein negativer Corona-Schnelltest nachgewiesen wird. Bei schweren Verläufen ist ein negativer PCR-Test notwendig, der dem Gesundheitsamt vorgelegt werden muss. Das schreibt die geänderte Corona-Test-und-Quarantäneverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vor, wie der Kreis Coesfeld mitteilt. Die Quarantänepflicht entfällt für symptomlose Haushaltsangehörige, die über den vollständigen Impfschutz gegen eine SARS-CoV-2-Infektion verfügen. Entwickelt die Person jedoch trotz vorausgegangener Impfung Symptome, so muss sie sich unverzüglich in Quarantäne begeben und eine zeitnahe Testung veranlassen.

Von Allgemeine Zeitung