Inzidenzwert klettert auf 93,4

Kreis Coesfeld. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt wieder. Er liegt am Mittwoch bei 93,4. Gleich 36 neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch: Aus Ascheberg (5), Billerbeck (1), Coesfeld (4), Dülmen (8), Havixbeck (2), Lüdinghausen (4), Nottuln (5), Olfen (1), Rosendahl (2) und Senden (4). Aktuell sind insgesamt 366 Personen infiziert. 19 an Corona erkrankte Menschen werden in Krankenhäusern behandelt, davon zwei auf der Intensivstation, wie der Kreis mitteilt.

Von Allgemeine Zeitung