Die so genannte Redundanzleitstelle wird dann benötigt, wenn die Rettungsleitstelle in Coesfeld ausfällt – etwa durch Brand oder einer Evakuierung nach einem Bombenfund.

„Seit 2005 war das Thema Redundanzleitstelle bereits auf dem Tisch“, berichtet Daniel Pfau, Leiter der Kreisleitstelle. Es habe verschiedene Ansätze gegeben, doch aufgrund der Sicherheit des Objektes habe man sich dann für den früheren Bunker entschieden. „Außerdem müssen die Mitarbeiter regelmäßig vor Ort üben können“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Daher war es uns einfach wichtig, dass die Redundanzleitstelle in der Nähe ist.“

In dem ehemaligen Bunker in der Steverschule in Nottuln befand sich früher die Befehlsstelle des Regierungspräsidenten. 2017 kaufte sie der Kreis Coesfeld und sanierte sie. 2018 fiel die Entscheidung, dort die zusätzliche Leitstelle einzurichten, um die nach dem Brandschutz, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG) vorgesehene Ausfallsicherheit der Leitstelle gewährleisten zu können.

„Dabei war mir die Schaffung einer Redundanzleitstelle besonders wichtig, um die Sicherheit der Bevölkerung besser zu gewährleisten“, so der Landrat.

Vier Arbeitsplätze sind in dem früheren Bunker eingerichtet, von denen im Falle eines Falles die Notrufe aus dem Kreisgebiet weiterhin entgegengenommen und bearbeitet werden können. Die Kellerräume beherbergen neben Teilen des Kreisarchivs auch Ausweichräume für den Krisenstab.

Im Dezember 2020 wurde die Redundanzleitstelle fertig gestellt und in Betrieb genommen. „Und nun haben wir sie auch einmal Probegefahren und wissen, dass im Ernstfall alles einwandfrei funktioniert“, berichtet Daniel Pfau.