Mit Klimaschutz Kosten sparen

Am 28. April um 16 Uhr können sich interessierte Unternehmen und Einrichtungen in einer digitalen Informationsveranstaltung des Kreises und der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeldüber Ziele, Ablauf und Inhalte informieren. Auch kleinere Unternehmen können mitmachen.

Der Kreis Coesfeld blickt auf zwei erfolgreiche Runden Ökoprofit zurück. In den ausgezeichneten Unternehmen und Einrichtungen konnte durch die vergangenen Projektarbeiten der Ressourcenverbrauch um beispielsweise rund 58 Tonnen Restmüll, 3814 m³ Wasser bzw. Abwasser und ca. 1,74 Mio. kWh Energieverbrauch gesenkt werden, so der Kreis. Dies ist mit einer jährlichen Betriebskosteneinsparung von ca. 446 000 Euro, bei einem einmaligen Invest von gut 1,86 Mio. Euro verbunden. Durch die Investition in ein Blockheizkraftwerk konnte der Kreis bereits pro Jahr 15 Tonnen des Treibhausgases Kohlendioxid einsparen.

„An diese Erfolge knüpft der Kreis Coesfeld nun mit einer dritten Runde an“, erläutert Schulze Pellengahr. „Die Teilnahme ermöglicht die Etablierung eines erfolgreichen Umweltmanagements und kann zu einer nachhaltigen ökonomischen und ökologischen Stärkung der Unternehmen hier im Kreis Coesfeld beitragen.“

Gerade jetzt ergeben sich Chancen durch die pandemiebedingte Neuorientierung in Unternehmen. „Der Kreis Coesfeld möchte Ökoprofit nicht trotz, sondern gerade wegen der Corona-Pandemie wieder aufgreifen“, erläutert Projektkoordinatorin Kira Funcke vom Kreis Coesfeld.

Die Anmeldung und Zugangsdaten bei:

kira.funcke@kreis-coesfeld.de